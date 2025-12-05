壁から次々と下りてくるのは野生のサルの群れ。数え切れないほどのおびただしい数です。鳴き声を上げながら、どこかに向かうサル軍団。合わせて100頭以上はいるとみられます。サルの大移動がカメラに捉えられたのは、中国南西部の貴州省貴陽市にある観光地「けん霊山公園」です。公園内の階段を見ると、わずかな隙間もないほどびっしりと大量のサルで埋め尽くされています。そばに人がいても、お構いなし。地元メディアによると、