福岡県警城南署は5日、福岡市城南区の住民が持つ携帯に同日午前10時15分ごろ、警視庁の警察官を名乗る人物から「あなたが事件の重要参考人となっている」「兵庫警察署まで出頭してもらいたいが来られるか」と言われる不審電話が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。