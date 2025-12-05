札幌・白石警察署は、2025年12月5日、札幌市厚別区に住む派遣社員の男（34）を建造物侵入と性的姿態等撮影の疑いで逮捕したと発表しました。男は、2025年11月13日午後4時40分ごろから午後5時20分ごろまでの間、札幌市白石区菊水2条2丁目のスーパーで女性用トイレに正当な理由なく侵入し、スマートフォンを使って盗撮した疑いがもたれています。警察によりますと、男は、11月14日にも同じスーパーの