国土交通省は5日、自動料金収受システム（ETC）専用のスマートインターチェンジ（IC）4カ所の整備を高速道路会社に許可した。物流の効率化などが期待される。4カ所は、東北自動車道の大玉（福島県大玉村）、中央道の尾張一宮パーキングエリア（愛知県一宮市、岩倉市）、山陽道の高陽（広島市）、九州道の新宮（福岡県新宮町）。今後の整備に向けて交通量や効果を調べる対象として、九州道の坂本パーキングエリア（熊本県八代