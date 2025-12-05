リーグワン2部の花園は5日、神戸とプレシーズンマッチを行い、24―31で敗れた。新加入の南アフリカ代表SOマニー・リボック（28）は先発で出場し、前半40分をプレーした。「前半はタフでしたけど、それでも切れないで、チームとしてつながり続けてできたので良かった」と振り返った。チームに加入後、初実戦となった。「時間が経過するうちにやりやすくなって、流れを作るようなことができた。ミスもしたけど、しっかり修正し