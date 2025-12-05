新日本プロレス５日大阪大会「ワールドタッグリーグ」Ａブロック公式戦で、後藤洋央紀（４６）、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（４３）の「毘沙門」が辻陽太（３２）、ゲイブ・キッド（２８）組から４勝目をあげた。過去３度の優勝を誇る名タッグがチームワークで勝利をつかみ取った。２日山梨大会以降は不協和音が鳴り響いている敵チームは、辻がジーンブラスターを狙ったところでゲイブが協定的にタッチするなど、足並みが揃わない