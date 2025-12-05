自動車レース、スーパーＧＴの年間表彰式「ＨＲＲＯＥＳ（ヒーローズ）２０２５」が５日、東京・目黒のウェスティンホテル東京で開催された。このイベントは２０１５年からスーパーＧＴのステータス向上と「スーパーＧＴに関わる全ての人たちがヒーロー」というコンセプトで行われてきた。過去２度（２０年と２１年）の中止をはさみ、２２年から再開され、今年は約４００人の関係者が出席した。ＧＴ５００で史上初の３連覇を