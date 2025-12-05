◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（５日、ポーランド・ビスワ）女子個人第６戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３４メートル）が行われ、丸山希（北野建設）が、合計２３７・６点で４位にとどまり、今季６戦目にして初めて表彰台を逃した。１回目に１２９メートルを飛び３位。逆転を狙って挑んだ２回目は１２７メートルと飛距離を伸ばせず、順位を一つ落とした。１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）は８位、勢藤優花（オカ