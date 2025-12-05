本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 12/5 EUR/USD 1.1500（13億ユーロ） 1.1510（13億ユーロ） 1.1595（6.95億ユーロ） 1.1600（8.77億ユーロ） 1.1650（7.42億ユーロ） 1.1700（6.19億ユーロ） 1.1715（11億ユーロ） USD/JPY 151.00（10億ドル） 155.00（19億ドル） 157.00（10億ドル） GBP/USD 1.3150（5.13億ポンド） 1.3210（8.85億ポン