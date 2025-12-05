昨年元日の能登半島地震で被災後、仮設住宅で生活し、自治体から入居延長の意向を問う書面が届き、回答した世帯の8割強が延長を希望したことが5日、石川県への取材で分かった。入居期間は原則2年以内だが、自宅再建が間に合わないなどやむを得ない理由がある被災者を対象に、1年を超えない範囲での延長が認められていた。地震発生からまもなく2年。多くの被災者のなお避難生活を続けざるを得ない実態が浮かんだ。県によると1日