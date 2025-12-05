最高裁第1小法廷（宮川美津子裁判長）は、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）がテレビ番組で名誉を毀損されたとして、出演した紀藤正樹弁護士と、放送した読売テレビ（大阪市）に損害賠償などを求めた訴訟で、教団の上告を受理しない決定をした。4日付。同様の訴訟では、教団の敗訴確定が相次いでいる。教団側は読売テレビの「情報ライブミヤネ屋」にコメンテーターとして出演した紀藤弁護士が、教団から分派した団体に関し