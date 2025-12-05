政府・与党は防衛力強化のため、所得税を２０２７年１月に１％増税する方向で調整に入った。東日本大震災の復興財源に充てている「復興特別所得税」を同率分引き下げ、単年度の税負担は変わらないようにする方針で、２６年度の税制改正大綱に盛り込むことを目指す。自民党の小野寺五典・税制調査会長は５日に開かれた党税調の会合後、報道陣に対して「（開始時期などに）異論はなかった。安全保障上しっかりとした姿勢を示すと