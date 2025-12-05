栃木シティは5日、DF内田錬平(34)が今季限りで現役を引退すると発表した。内田は旭川実高、金沢星稜大を経て、13年に富山でプロキャリアをスタートさせた。関西1部の おこしやす京都ACでのプレーを経て、20年に当時関東1部の栃木Cに加入。6シーズンをプレーし、JFL昇格、J3昇格、J2昇格を経験してきた。しかしJ3を戦った今季は出場機会がなかった。クラブを通じて以下のような長文コメントを寄せている。「このたび、今シー