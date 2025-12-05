顔面まひで緊急入院していたことを明かした、美容家・IKKO（63）が5日、自身のインスタグラムを更新。感謝の思いを記した。「沢山の温かいコメントと沢山のいいね、本当にありがとうございます」と書き始めたIKKO。「みなさまの愛が沢山、沢山伝わってきて、本当に幸せな気持ちになります。あたたかい愛が本当に救いです!!」と思いをつづった。「もっともっと皆様にエネルギーやパワーを伝えられるよう、いまは少しゆっくり