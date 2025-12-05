ボートレース蒲郡のG3オールレディース「三遠ネオフェニックス杯争奪ガマの女王決定戦」は5日、5日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、6日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。デビューして初の予選突破を決めた松田真実（24＝愛知）が、準優勝戦10Rで2着。初の優勝戦進出を決めた。枠なり3対3の5コース発進。1周1マークで2コースの魚谷香織、3コースの深尾巴恵が絡んで空いた差し場を全速で捲り差した。「支部