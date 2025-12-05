¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ZERO1¤Ï5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¿·½ÉFACE¤Ç¡ÖÉ÷ÎÓ²Ð»³2025¥¿¥Ã¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó¤Ç¤ÏÉ÷ÎÓ²Ð»³T1²óÀï¤Ç¿·ºê¿ÍÀ¸¡¢¥Ï¥ä¥Ö¥µÁÈ¤ÏÅÄÃæ¾­ÅÍ¡¢XÁÈ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£X¤ÏÊ¤ÌÌ¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥ô¥¡¥ó¥ô¥§¡¼¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ÇÀèÀ©¹¶·â¡£¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤Ë¥È¥Ú¡¦¥¹¥¤¥·¡¼¥À¤Ç½Ð¤Ï¤Ê¤ò¤¯¤¸¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢¿·ºê¤È¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤ÎÏ¢·È¤ÇÎ®¤ì¤òÌá¤¹¤È¡¢Â­4¤Î»ú¸Ç¤á¤Ê¤É¤Ç½¸Ãæ¹¶·â¤·Æ°¤­¤ò»ß¤á¤ë¡£10Ê¬¤¹¤®¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¼°DDT¤ò¸«Éñ¤¦¡£²Ð¤ÎÄ»¥¹¥×