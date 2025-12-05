国際園芸博覧会の入場チケット２０２７年に横浜市で開かれる国際園芸博覧会（園芸博）の入場チケットの通常価格が大人５５００円に決まった。政府は５日に開いた関係閣僚会議で、園芸博協会の提示した案を了承した。チケットは通常より安く購入できる前売り券のほか、決められた期間で何度も入場できるパスなどを用意する。通常価格は大人（１８歳以上）５５００円、中人（１２〜１７歳）３３００円、小人（４〜１１歳）１５０