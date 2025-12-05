ヒトリエが新曲「みにくいかたち」を12月17日に配信リリースすることが決定した。リリースに先駆け、12月13日オンエアのFM802『802 Palette』にてフルサイズでの全国初オンエアも行なわれる。新曲「みにくいかたち」は、ボーカル・ギターのシノダが作詞・作曲を担当。この楽曲について、シノダは「スリーピース形態のヒトリエとして次のステージに行くにはどうしたらいいだろうと 試行錯誤する際