日本動物園水族館協会総裁の秋篠宮さまは５日、横浜市のよこはま動物園ズーラシアを訪れ、インドゾウやホッキョクグマなどの飼育状況を視察された。ゾウ２頭について、担当者に「体重は」と質問し、３トンを超えることなどの説明を受けられていた。その後、同市で開かれた「種保存会議」に出席し、国指定特別天然記念物のニホンライチョウを飼育・繁殖する動物園の報告を聞かれた。