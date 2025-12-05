ロシアのプーチン大統領は5日、「インドへの燃料の供給を止めない」と述べ、エネルギー分野での協力を続ける姿勢を示しました。ロシア産原油の購入を続けるインドに高い関税などで圧力をかけるアメリカをけん制しました。プーチン大統領はインドのモディ首相との会談後の共同会見で、今回のインド訪問について「極めて有益な対話の機会だった」と評価しました。ロシアとインドは歴史的に結びつきが強く、「政治や安全保障、経済な