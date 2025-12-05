神奈川県横浜市の家電量販店でゲームソフト40万円相当を盗んだとして、39歳の男が逮捕されました。◇窃盗などの疑いで逮捕されたのは、藤沢市在住・木村隆文美容疑者です。警察によると木村容疑者は去年10月、横浜市の家電量販店で「Nintendo Switch」などのゲームソフトを58本、40万円相当を盗んだ疑いがもたれています。神奈川県内では去年の年末、家電製品などが盗まれる被害が相次いでいて、警察が防犯カメラの捜査など