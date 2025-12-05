鹿児島県鹿児島市の歓楽街・天文館で私立探偵をしている宇佐美蓮（寺西拓人）は、探偵と名乗っていますが、亀探しを依頼されるなど “天文館の何でも屋”みたいな仕事をしています。しかし、シングルマザーの凪（大原優乃）と幼い息子との出会いがきっかけとなり、「天文館を失うかもしれない」という大変な事態に巻き込まれていくのです。 本作は寺西拓人さんにとって記念すべき映画初主演作！ 探偵ものといっても、前半はほのぼ