長崎スタジアムシティを舞台に、官民連携で取り組んだ新たなプロジェクトです。 満員となった「V・ファーレン長崎」のホーム最終戦で、地元の魅力発信に挑戦した高校生と大学生を取材しました。 ◆高校生と大学生が連携 長崎を盛り上げる！ （諫早東高 峰 碧依さん） 「諫早東高校3年の峰 碧依です。昇格に向けて、士気を高められるような生放送に出来るように頑張ります」 先月23日に行われた、サッカ