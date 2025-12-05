「なんとなく寒気がする」「喉がイガイガする」。そんな“風邪の予兆”を感じたとき、どう対処していますか？ 早めの対処が大切だと思って、自己判断で薬を飲む方もいるかもしれません。しかし、その対応は実は逆効果かもしれません。「風邪かも」と思ったときに避けるべき、3つの「薬・飲み物」をご紹介します。風邪をこじらせないためにも、正しい知識を押さえておきましょう。風邪のひき始めに「逆効果」になりやすい3つの飲み