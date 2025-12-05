【ウィーン共同】欧州を中心とする国別対抗音楽祭「ユーロビジョン」を主催する欧州放送連合（EBU）は4日、ジュネーブで総会を開き、来年5月にウィーンで開かれる音楽祭へのイスラエルの参加を認めた。これに反発し、スペイン、オランダ、アイルランド、スロベニアの各放送局がボイコットを表明した。主催者によると、同音楽祭は1956年からほぼ毎年続く、世界最大のライブ音楽イベント。今年はスイス北部バーゼルで開催され、