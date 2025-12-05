12月4日、大井競馬場で行われた11R・ジェムストーン賞（S3・2歳・ダ1200m）は、御神本訓史騎乗の8番人気、ベイビークエスト（牡2・大井・田中正人）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にデンテブリランテ（牡2・大井・阪本一栄）、3着に2番人気のハンデンドレイク（牡2・大井・荒山勝徳）が入った。勝ちタイムは1:13.1（良）。1番人気で本田正重騎乗、ワナハヴファン（牡2・大井・荒山勝徳）は、4着敗退。1着ベイビークエスト御神