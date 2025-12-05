◇フィギュアスケートGPファイナル第2日（2025年12月5日名古屋市・IGアリーナ）フィギュアスケートのグランプリ（GP）ファイナル第2日が名古屋市内で行われ、女子のショートプログラム（SP）に17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が登場し、堂々の演技を披露した。2番滑走でリンクに登場。公式練習で大技トリプルアクセル（3回転半）を着氷するなど仕上げてきたが、本番では体勢を崩した。それでも、その後のジャンプはまと