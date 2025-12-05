◇ノルディックスキーW杯ジャンプ女子個人第6戦（2025年12月5日ポーランド・ビスワ＝HS134メートル）ジャンプW杯の女子個人第6戦が行われ、丸山希（27＝北野建設）は129メートル、127メートルの合計237・6点で4位だった。開幕からの連続表彰台は「5」で途切れたが、この日もトップ5と好調を維持している。個人総合2連覇中の女王、ニカ・プレブツ（20＝スロベニア）が128メートル、130メートルの合計259・7点で優勝。高梨