私はサオリ。娘のユカ（小1）とミカ（3歳）がいます。私にはユカが幼稚園の頃から仲が良いママ友4人グループがあり、小学校にあがってからも月1〜2回はみんなで集まってきました。チナツさんのところには同じ3歳の下の子がいるので、一緒に行動することが多いです。しかしチナツさんは絶対に自分の子を注意しません。そんな子育て方針に、私は次第にモヤモヤするように……。しかし今後の付き合いを考えると強くも言えなかったので