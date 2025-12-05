6日（土）の天気西〜東日本は行楽日和となるでしょう。北日本は午後、雨や雪の所がありそうです。●西日本、沖縄1日を通して穏やかに晴れるでしょう。朝は冷え込みが強まり、各地で5℃以下。昼間は15℃前後まで上がりそうです。●東日本各地で晴れますが、夜は千葉でにわか雨があるかもしれません。日中の気温は北陸で12℃〜13℃と5日（金）より大幅に上がるでしょう。関東や東海は5日（金）と同じくらいの見込みです。●北日本東