阪神・中野拓夢内野手が5日、サンテレビ「熱血！タイガース党」に出演した。昨季の打率・232から今季は・282まで大きく伸ばした。打率3割台でセ・リーグのトップに立った時期もある。中野はそんな今季を振り返り、「悔しいですね」と一言。「打率はもう少しいけたと思うので。一時、調子を落としてしまったのが悔しい」と語った。来季は打率3割が目標。「しっかり達成できるように頑張りたい」と力強く誓った。