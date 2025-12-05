環境省は５日、今年４〜１１月のクマによる人身被害者数（速報値）が２３０人だったと発表した。２０２３年度の年間被害者数２１９人を８か月で上回り、過去最多となった。死者数は１３人で過去最多だった同年度（６人）の倍以上となっている。人身被害は１２月に入っても続いており、同省は引き続き注意を呼びかけている。人身被害者数を都道府県別に見ると、秋田県の６６人が最多で、岩手県３７人、福島県２４人と続いた。１