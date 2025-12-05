契約更改交渉を終え、会見に臨む横浜ＤｅＮＡの佐々木＝横浜市中区の球団事務所来季、プロ１０年目の節目を迎える佐々木は、キャリアハイの活躍を誓った。今季は開幕１軍スタートするも５月上旬から約３カ月間、ファームで調整した。シーズン終盤以降はブルペンを支えた一方、クライマックスシリーズ（ＣＳ）ファイナルステージ第２戦でサヨナラ本塁打を浴びるなど、悔しさも味わった。佐々木は「チームに迷惑をかけてしまった