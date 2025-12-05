【モデルプレス＝2025/12/05】2025年を代表するTikTokトレンド・クリエイターの活躍を賞賛する「TikTok Awards Japan 2025」が12月5日、都内にて開催。3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が「Artist of the Year」を受賞した。【写真】「Artist of the Year」の紅白出演バンド、喜びのビデオメッセージ◆Mrs. GREEN APPLE「Artist of the Year」受賞音楽の力で多くのユーザーに感動や影響を与えたアーティス