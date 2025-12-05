グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。11月29日（土）の放送には、BILLY BOOのKAZUKI UJIIE（Vo.）さんとKEI（Gt.）さんが登場！ 10月29日（水）に配信リリースされたシングル「ラブソング」について伺いました。（左から）潮紗理菜、KAZUKI UJIIEさん、KEIさん、遠山大輔BILLY BOOは、2021年からソロ活動していたKAZUKI UJIIE