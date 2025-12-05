5日未明、伊豆の国市で勾留中の男が病室から逃走しその後、三島市内で身柄が確保されました。警察によりますと、傷害などの罪で起訴されている男が、5日午前1時15分から2時までの間に入院していた伊豆の国市にある順天堂大学静岡病院から逃走しました。警察は、男の行方を追っていましたが午後2時ごろ、三島市内の国道1号を箱根方面に歩いているところを発見し身柄を確保したことが新たに分かりました。男はその後、逃走の疑いで逮