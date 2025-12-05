４日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時５５分）に元ＴＢＳアナウンサーでタレントの宇垣美里がゲスト出演。人付き合いの極意や恋愛観などを明かした。「人見知り」をテーマにしたトークで、自身を人見知りだという宇垣は「関西出身だからか、ピエロしちゃうんですよね。恥ずかしくなっちゃって」と自己分析。どんな男性にグッとくるのか？と問われると「細かいことに気づいてくれたりとか、こ