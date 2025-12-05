フルーツ専門店「ふるぅつふぁみり〜」主催のトークショーが5日、大阪市此花区で開催された。10月に野手転向した阪神の西純矢投手、富田蓮投手、井上広大外野手が参加。府内の少年少女が所属する野球チームを含む計250人が集まった。午後7時から始まったトークショーで富田が「3人でやるのは初めてです」と話し、2001年生まれのトリオが軽妙なトークで会場を沸かせた。終了後に選手がみかんを配り、イベントは大盛況だった。