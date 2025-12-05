■これまでのあらすじ夫婦共働きにもかかわらず、夕飯ができていないだけで文句を並べ立てる夫。パートで残業して疲れ切った妻に向けられるのは、「たかがパートでしょ？」「出勤前に作っておけばいいじゃん」といった心ない言葉ばかりだった。小言を聞き流していたそのとき、「聞いてるの!?」と突然距離を詰められ、思わず妻は夕飯の支度へと足を向ける。しかし、胸の鼓動は別の理由で高鳴っていた。手元の宝くじの番号が──まさ