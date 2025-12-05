国交省で開かれた国内航空路線に関する有識者会議＝5日午後、東京都千代田区国内航空路線の存続を巡り、公正取引委員会は5日、複数の航空会社間で同一路線の運航ダイヤが重ならないように調整することは、一定の条件下なら独禁法上問題にならないとの考えを示した。国土交通省が開いた有識者検討会で説明した。国交省はダイヤの分散で搭乗率が改善すれば、地方路線の維持につながるとみている。公取委の担当者は会合で「運賃や