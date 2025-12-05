旧統一教会の田中富広会長が辞任することがわかりました。来週にも記者会見を開き、元信者らへ謝罪を表明する方針です。旧統一教会をめぐっては東京地裁は2025年3月、「信者による献金や勧誘行為で甚大な被害を生じさせた」などとして解散を命じました。教団側は即時抗告し、東京高裁での審理は11月に最終主張書面が提出され終結。年度内にも高裁の判断が示される見通しです。関係者によりますと、田中会長は以前から「次世代へ引