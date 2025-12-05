■これまでのあらすじ夫の出張が多く、ワンオペ状態の妻。そんなある日息子が発熱。心配した妻は翌日病院に連れていくことに。しかし翌朝事態は急変していた。明らかにおかしい！えええっ!?そんなことある!?日曜日に病院に連れて行こうと思ってはいたものの、そこまで焦りはなかった夫婦。しかし目を覚ますと息子の様子が明らかにおかしい。急いで病院に向かおうと、妻はまだ寝ていた夫を起こします。しかし…「出発できる状態にな