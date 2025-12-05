3年ぶり2度目の優勝を果たしたペアの三浦璃来（左）、木原龍一組＝IGアリーナフィギュアスケートのグランプリ（GP）ファイナル第2日は5日、名古屋市のIGアリーナで行われ、ペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が今季世界最高の合計225.21点で3年ぶり2度目の優勝を果たした。ショートプログラム（SP）首位で迎えたフリーは自己ベストの147.89点で2位。女子SPは千葉百音（木下グループ）が自己最高の77.27点でトップとな