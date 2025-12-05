「フィギュアスケート・ＧＰファイナル」（５日、ＩＧアリーナ）ペアのフリーが行われ、世界王者で、ＳＰ首位の「りくりゅう」こと三浦璃来（２３）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝はフリー自己ベストの１４７・８９点、合計２２５・２１点で３年ぶり２度目の優勝を飾った。２大会連続五輪代表入りは確実な状況の中、金メダルの期待が懸かるミラノ五輪に向けた前哨戦を制し、弾みをつけた。フリー「グラディエーター」