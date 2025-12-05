クマの出没件数が過去最多となりました。環境省によりますと、10月に北海道と九州・沖縄を除いた地域で確認されたクマの出没件数は1万5745件でした。1カ月間の出没件数で1万件を超えるのは、統計開始以降初めてです。2025年4月〜10月までの出没件数はあわせて3万6814件となり、これまでで最も多かった2023年度1年分（2万4348件）を大きく上回りました。また、4月〜11月までにクマによる被害にあった人の数は全国で230人に、亡くな