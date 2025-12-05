2025年12月1から25日の期間中、マロニエゲート銀座1&3のLINE公式アカウントを友だち追加すると、マロニエゲート銀座1、マロニエゲート銀座3の全店舗で使える「1000円クーポン」がもらえます。クリスマス前に1000円オフは嬉しい...！ クーポンは、マロニエゲート銀座1とマロニエゲート銀座3の店舗で利用できます。3000円以上の買物・食事に利用可能で、1会計につきクーポン1枚のみ利用できます。クーポンの利用は1人1回のみ。LI