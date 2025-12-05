新型コロナ禍以降、回復傾向にあった忘年会の開催ですが、２０２５年の調査で初めて減少に転じたことがわかりました。どのような背景があるのでしょうか。師走に入り、札幌・すすきのの飲食店はまさにこれからが書き入れ時。グループで訪れていた人に忘年会について聞いてみるとー（客）「忘年会はやる予定です。規模でいうと２０人くらい」一年を締めくくる恒例行事を待ちわびた様子でした。一方で、マチではー