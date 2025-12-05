新型コロナの収束とともに回復傾向にあった忘年会の開催ですが、２０２５年の調査でコロナ禍後、初めて減少に転じたことがわかりました。こちらは調査会社がまとめた今シーズンの忘年会・新年会を開催する企業の割合です。コロナが落ち着くのと同時に復活の兆しを見せていましたが、ここに来て初めて、わずかではありますが減少傾向に転じました。調査会社によりますと、その背景には半ば強制的な雰囲気に抵抗感を示す若い世