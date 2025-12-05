日本がスペインからの豚肉の輸入を停止し、価格の値上がりが懸念されています。日本が輸入する生ハムの7割近くはスペイン産、代わりの生ハムを探す動きも出ています。【画像で見る】スペイン産生ハム扱う「サイゼリヤ」「成城石井」の対応は？スペイン産の生ハム「半年程で消えるかも」南波雅俊キャスター:お酒のおつまみやサラダなどにも使える生ハム。クリスマスパーティーや忘年会など、これから食べる機会も増えそうですが、今