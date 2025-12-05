■フィギュアスケート・グランプリファイナル（5日、愛知・IGアリーナ）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催GPファイナル、ペアのフリースケーティング（FS）が行われ、ショート首位の三浦璃来（23）、木原龍一（33）組（木下グループ）がフリー自己新となる147.89点の会心の演技を披露。合計225.21点で22年のトリノ大会以来、3季ぶり2度目の優勝を果たした。シリーズ上位6組で争われたファ